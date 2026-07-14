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De casa nova

Manchester United oficializa contratação do belga Tielemans 

Manchester United desiste de Ederson Silva após exames médicos e fecha contratação de Tielemans para o meio-campo.

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Estadão Conteúdo

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