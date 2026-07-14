Manchester United oficializa contratação do belga Tielemans 

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Tielemans foi o capitão belga na Copa. LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Manchester United fechou seu meio-campo para a próxima temporada. E o sonho de Ederson Silva jogar na Premier League será adiado. Ao menos momentaneamente. Após desistir do brasileiro da Atalanta por causa de problemas em exames médicos, o clube inglês oficializou neta terça-feira a contratação do belga Youri Tielemans, que completará o setor com Andrey Santos e Bruno Fernandes.

Há alguns dias, a contratação de Ederson Silva era dada como certa para a vaga de Casemiro. O volante tinha acertado até bases salariais, de acordo com o The Athletic. A convocação de última hora para a Copa do Mundo deu uma esfriada no negócio e novos exames médicos acabaram mudando o rumo da negociação.

Nesta terça-feira, um dia após fechar com o volante brasileiro Andrey Santos, do Chelsea, o United oficializou Tielemans, belga do Aston Villa.

"O Manchester United tem o prazer de confirmar a contratação de Youri Tielemans, sujeita à formalização do contrato. O meio-campista assinou contrato até junho de 2031", anunciou o clube.

Tielemans defendeu a Bélgica até as oitavas da Copa do Mundo e chega sob enorme expectativa pelo bom trabalho na seleção e também no Aston Villa.

— Youri tem sido consistentemente um dos meio-campistas mais destacados da Premier League nos últimos sete anos. Ele possui todas as qualidades técnicas, além da ambição e mentalidade necessárias para brilhar no Manchester United. A consistência de Youri é excepcional, e ele agregará ainda mais serenidade, criatividade e liderança ao nosso elenco — elogiou o diretor de futebol Jason Wilcox.

O jogador não escondeu a satisfação com a mudança de ares.

— É difícil descrever o quão orgulhoso estou de me juntar ao Manchester United. Assinar com um clube tão especial é uma sensação incrível, é o culminar de anos de dedicação desde que me apaixonei pelo futebol—destacou.

Tielemans destacou a ambição de vencer.

— Tive o privilégio de vivenciar o sucesso no futebol e isso só aumentou minha determinação em conquistar ainda mais. A ambição de todos no clube é extremamente clara. Estamos todos determinados a lutar pelos maiores troféus nos próximos anos.