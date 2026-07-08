Manchester United acerta com volante brasileiro por R$ 344 milhões para substituir Casemiro

O Manchester United chegou a um acordo com o Chelsea e vai contar com o futebol do brasileiro Andrey Santos a partir de agosto, quando terá início a temporada europeia. De acordo com informações da Sky Sports, o conjunto vermelho vai bancar um total de 50 milhões de libras (pouco mais de R$ 344 milhões) no total da transação. Assim que o atleta for aprovado nos exames médicos, a negociação deverá ser oficializada.

Ainda segundo a emissora inglesa, a transação vai funcionar da seguinte maneira: 48 milhões libras (pouco mais de R$ 330 milhões) pelos direitos federativos do atleta e ainda um bônus de 2 milhões (aproximadamente R$ 13,7 milhões) em bonificações.

Para ceder o atleta, que deverá ocupar o lugar do volante Casemiro na equipe titular de Manchester, o Chelsea terá direito, por meio de uma cláusula já estabelecida, de faturar 10% em cima de uma futura revenda.

Revelado pelo Vasco, Andrey tinha contrato até 2030 com o Chelsea. Com a mudança de ares, ele vai chegar em sua nova casa com status de titular. O meio-campista vê na transferência a chance de ganhar mais visibilidade no cenário internacional. Em seu antigo clube, o brasileiro tinha a concorrência de Moisés Caicedo e Enzo Fernández.

Com bom toque de bola e grande poder de marcação, o atleta de 22 anos participou de algumas partidas da seleção brasileira sob o comando do treinador italiano Carlo Ancelotti e esteve próximo de disputar a Copa do Mundo.