Manchester City revela novo uniforme e se inspira em símbolo histórico da cidade

O novo uniforme do City. Manchester City / Divulgação

O Manchester City recorreu a um símbolo da cidade para confeccionar o seu novo uniforme, que foi apresentado nesta sexta-feira (31), para a temporada 2026/2027. A camisa preta, com detalhes em amarelo, presta homenagem à "worker bee" (abelha operária), uma das marcas da histórica cidade.

Em seu site oficial, o time inglês fez uma menção criativa ao divulgar a novidade na nova camisa da equipe para os torcedores do clube.

"Há um clima de empolgação no ar com o lançamento, hoje, do uniforme reserva da Puma (fornecedora esportiva) do Manchester City para a temporada 2026/2027". E não é apenas empolgação com a revelação do ousado uniforme preto e amarelo. É também porque os jogadores não estarão sozinhos na próxima temporada; eles serão acompanhados por um enxame de operárias, com este uniforme criado em torno de um dos símbolos mais reconhecíveis da cidade: a abelha de Manchester".

Manchester é conhecida como uma das referências da Revolução Industrial na Inglaterra. Nesse contexto, a abelha representa o espírito trabalhador da população e está presente em monumentos, prédios históricos, bem como espaços públicos.

A estreia do novo uniforme já tem data para acontecer: neste sábado (1º), em amistoso contra a Inter de Milão, em partida válida pela pré-temporada. O amistoso será realizado em Hong Kong e vai marcar também o primeiro jogo de Enzo Maresca como treinador o conjunto inglês.

Nesta turnê pela Ásia, que terá ainda mais dois jogos, o treinador não poderá contar com alguns atletas que se destacaram na Copa do Mundo como Halland, Doku, Marmoush, Elliot Anderson (recém-contratado) e Rodri, que passou por uma cirurgia após o Mundial.