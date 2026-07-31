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Roupa nova

Manchester City revela novo uniforme e se inspira em símbolo histórico da cidade

Uniforme preto com detalhes amarelos foi inspirado na abelha operária, símbolo do espírito trabalhador de Manchester.

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Estadão Conteúdo

Toni Assis

Zero Hora

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