Luka Modric renova com o Milan por mais uma temporada

O veterano meia croata Luka Modric renovou seu contrato com o Milan por mais uma temporada, anunciou o clube lombardo nesta quinta-feira (23).

Prestes a completar 41 anos, Modric prorrogou seu vínculo até 30 de junho de 2027.

Ele chegou ao clube em 2025 e, na temporada passada, marcou dois gols em 37 jogos.

"Um dos jogadores mais brilhantes e emblemáticos do futebol mundial continuará sua trajetória com a camisa 'rossonera'", informou o Milan em comunicado.

Vencedor da Bola de Ouro de 2018, Modric foi finalista da Copa do Mundo com a Croácia em 2018 e conquistou seis títulos da Liga dos Campeões com o Real Madrid, clube pelo qual jogou de 2012 a 2025.

No último Mundial, disputado na América do Norte, ele levou a seleção croata às oitavas de final, fase em que a equipe foi derrotada por Portugal (2 a 1) em um duelo emocionante em Toronto.

Quinto colocado na última edição do Campeonato Italiano, ao final de uma temporada decepcionante, o Milan acaba de trocar de técnico: o português Rúben Amorim assumiu o lugar do italiano Massimiliano Allegri.

O clube já se movimentou mercado de transferências, contratando o centroavante português Gonçalo Ramos, do Paris Saint-Germain, por mais de 70 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões na cotação atual), além do zagueiro espanhol Mario Gila, que estava na Lazio, por 30 milhões de euros (R$ 170 milhões), segundo o site Transfermarkt.