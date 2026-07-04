Luisa Stefani garante vaga nas oitavas de final de duplas em Wimbledon

Luisa busca título inédito em Grand Slam. Slyce / Divulgação

O Brasil tem apenas uma tenista na chave principal de Wimbledon. Após as derrotas de João Fonseca e Bia Haddad Maia em simples e das eliminações dos cinco duplistas masculinos, além de Laura Pigossi, nas duplas femininas, a paulista Luisa Stefani segue na briga pelo título, em parceria com a canadense Gabriela Dabrowski.

Cabeças de chave número 2, elas venceram neste sábado (4) as estadunidenses Caroline Dolehide e Alycia Parks por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em uma hora e 31 minutos de jogo disputado na Quadra 16 do All England Club.

Em mais uma atuação consistente, Stefani e Dabrowski dominaram as adversárias e conseguiram manter o saque durante toda a partida.

No set inicial, elas conseguiram uma quebra no sétimo game, quando Dolehide sacava, e logo depois fecharam em 6 a 4, em 53 minutos.

O segundo foi mais tranquilo e com quebras no quinto game (Dolehide) e sétimo (Parks), a brasileira e a canadense confirmaram o favoritismo e marcaram 6 a 2, garantindo um lugar nas oitavas de final.

Na próxima rodada, Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski vão enfrentar as cabeças de chave 14, a australiana Storm Hunter e a estadunidense Caty McNally, que passaram pela belga Magali Kempen e a russa Alexandra Panova por 2 a 1, parciais de 6/3, 5/7 e 6/2, em duas horas e quatro minutos.