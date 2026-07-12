Luisa Stefani fica com o vice em duplas em Wimbledon, mas terá maior ranking da história de uma brasileira

Da esquerda para a direita: Kristina Mladenovic, Hanyu Guo, Gabriela Daborwski e Luisa Stefani. Simon Bruty / AELTC

Na final feminina de duplas em Wimbledon, a brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski foram derrotadas, neste domingo (12), por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5. O título ficou com a francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Hanyu Guo.

Apesar da derrota, a campanha de Luisa foi histórica. Ela disputou pela primeira vez uma final de Grand Slam, e se tornou a primeira brasileira na Era Aberta a fazer final da modalidade no torneio mais tradicional do tênis — desde Maria Esther Bueno em 1967.

O resultado também faz com que a tenista suba no ranking de duplas. Ela começou Wimbledon em sétimo e na nova atualização, nesta segunda-feira (13), Luisa será a quarta melhor do mundo — a primeira brasileira a figurar no top 5 do ranking que foi criado em 1974.

— Foi uma temporada de grama incrível para nós, nossa primeira temporada de grama. Foi muito divertido jogar com a Gaby na grama. Temos um estilo bem divertido para jogar nesse piso. Hoje não fomos boas o bastante, não estávamos tão afiadas o suficiente, não conseguimos pegar as oportunidades e crédito para nossas adversárias que jogaram uma grande partida. Parabéns para elas — disse Luisa.