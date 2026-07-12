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Luisa Stefani fica com o vice em duplas em Wimbledon, mas terá maior ranking da história de uma brasileira

Título ficou com a francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Hanyu Guo 

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