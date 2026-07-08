Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski estão nas semifinais de duplas em Wimbledon

O Brasil ainda tem uma chance de conquistar um título em Wimbledon. Na chave feminina de duplas, a paulista Luisa Stefani está nas semifinais.
Nesta quarta-feira (8), a medalhista de bronze olímpica e a canadense Gabriela Dabrowski venceram a polonesa Katarzyna Piter e a tcheca Anna Sisková, por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos.
Esta será a segunda semifinal de Stefani na grama inglesa, contando as duplas mistas de 2025, quando ela foi vice-campeã em parceria com o britânico Joe Salisbury.
Agora, a tenista de 28 anos tem semifinais em todos os Grand Slam nas duplas femininas: Australian Open e Roland Garros em 2026 e US Open em 2021 e 2023.
Na semifinal, na sexta-feira (10), Stefani e Dabrowski vão encarar a japonesa Shuko Aoyama e a taiwanesa Liang En-shuo, que passaram pela australiana Ellen Perez e a holandesa Demi Schuurs, com um duplo 6/4.