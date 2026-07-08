Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski estão nas semifinais de duplas em Wimbledon

Dabrowski (E) e Stefani (D) buscam primeira final de Grand Slam da parceria. Slyce Apparel / Divulgação

O Brasil ainda tem uma chance de conquistar um título em Wimbledon. Na chave feminina de duplas, a paulista Luisa Stefani está nas semifinais.

Nesta quarta-feira (8), a medalhista de bronze olímpica e a canadense Gabriela Dabrowski venceram a polonesa Katarzyna Piter e a tcheca Anna Sisková, por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos.

Esta será a segunda semifinal de Stefani na grama inglesa, contando as duplas mistas de 2025, quando ela foi vice-campeã em parceria com o britânico Joe Salisbury.

Agora, a tenista de 28 anos tem semifinais em todos os Grand Slam nas duplas femininas: Australian Open e Roland Garros em 2026 e US Open em 2021 e 2023.