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Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski estão nas semifinais de duplas em Wimbledon

Brasileira e canadense enfrentarão japonesa Aoyama e taiwanesa Liang na sexta-feira.

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André Silva

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