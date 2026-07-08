Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às quartas de final de duplas em Wimbledon

A selfie de Luisa (E) e Daborwski (D) com a equipe, após vitória desta terça. ZDL Press Room / Divulgação

A brasileira Luisa Stefani, sétima do mundo, e a canadense Gabriela Dabrowski, terceira colocada no ranking de duplas da WTA, estão classificadas para as quartas de final de Wimbledon.

Nesta terça-feira (7), a parceria venceu as cabeças de chave 14, a estadunidense Caty McNally e a australiana Storm Hunter por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

— Mais um ótimo jogo, muito bom primeiro set e início do segundo também. Eu oscilei um pouco no começo do segundo, mas a Gaby fez um jogo extremamente sólido do começo ao fim. Só uma quebra no começo do segundo set, quando encaramos super bem e voltamos, quebrando de volta para não perder o momento e mantendo elas sob pressão. Condições difíceis com o vento, então um pouco mais complicado de conectar bem e fazer bolas limpas, mas foi um grande jogo e bem finalizado— disse Luisa.

Cabeças de chave 2 do torneio, Stefani e Dabrowski vão encarar a polonesa Katarzyna Piter e a tcheca Anna Sisková, que passaram pela também tcheca Linda Nosková e a eslovaca Rebecca Šramková por 7/5 e 6/4.