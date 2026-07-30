Luisa Stefani desiste do WTA 1000 de Toronto

Stefani (D) jogou Wimbledon com proteção no cotovelo direito. Jimmie 48 Photography / WTA/Divulgação

A brasileira Luisa Stefani não vai disputar o WTA 1000 de Toronto. O torneio começa neste sábado (1º), no Canadá. A número 4 do ranking mundial optou por se preservar para tratar de um incômodo no cotovelo direito.

Vice-campeã em Wimbledon, com a canadense Gabriela Dabrowski, Stefani vem sentindo dores no local e tem atuado com uma proteção nos últimos torneios.

A ideia é estar em plenas condições para o US Open, que terá início no dia 23 de agosto.

Veja o anúncio da desistência

"Luisa Stefani optou por não disputar o torneio de Toronto, no Canadá, para seguir tratamento em seu cotovelo direito que vem jogando com proteção nas últimas semanas. A tenista busca se recuperar para a disputa de Cincinnati, nos Estados Unidos. O foco total é a disputa do US Open"

📩 Receba as principais notícias do Inter direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Colorado.