Luisa Stefani desiste do WTA 1000 de Toronto

A brasileira Luisa Stefani não vai disputar o WTA 1000 de Toronto. O torneio começa neste sábado (1º), no Canadá. A número 4 do ranking mundial optou por se preservar para tratar de um incômodo no cotovelo direito.
Vice-campeã em Wimbledon, com a canadense Gabriela Dabrowski, Stefani vem sentindo dores no local e tem atuado com uma proteção nos últimos torneios.
A ideia é estar em plenas condições para o US Open, que terá início no dia 23 de agosto.
Veja o anúncio da desistência
"Luisa Stefani optou por não disputar o torneio de Toronto, no Canadá, para seguir tratamento em seu cotovelo direito que vem jogando com proteção nas últimas semanas. A tenista busca se recuperar para a disputa de Cincinnati, nos Estados Unidos. O foco total é a disputa do US Open"
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