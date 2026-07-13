Luisa Stefani alcança top 5 no ranking de duplas e atinge melhor colocação na lista da WTA

Luisa Stefani abre a semana com motivos para comemorar. Após obter o vice-campeonato na chave de duplas de Wimbledon, a tenista paulista alcançou a melhor marca de uma mulher brasileira no ranking da WTA nesta segunda-feira. Sétima colocada no início do Grand Slam, ela agora ocupa o quarto lugar na lista com 7.445 pontos.
A relação da chave de duplas da entidade que comanda o tênis feminino é liderada pela tcheca Katerina Siniakova (10.150), tem a norte-americana Taylor Townsend na segunda posição (9.550) e conta com a canadense (e também parceira de Stefani) Gabriela Dabrowski fechando o Top 3 (8.805).
A boa campanha em Wimbledon coloca a paulista de 28 anos na vice-liderança na corrida para o WTA Finals, ao lado de Dabrowski. Quem lidera essa classificação é a dupla formada por Katerina Siniakova e Taylor Townsend.
A elaboração do ranking de duplas é feito de forma individual, já que as parcerias não são fixas e cada atleta pode mudar de dupla a cada disputa de torneio. No caso de Stefani e Dabrowski, elas passaram a atuar juntas em janeiro, enquanto a pontuação abrange todas as competições desde julho do ano passado.
Fonseca mantém posição
Já em relação a João Fonseca, o ranking não apresenta alterações. Eliminado na terceira partida em Wimbledon, o jovem tenista carioca manteve a 27ª colocação na lista da ATP. Ao ser derrotado pelo russo Roman Safiullin por 3 sets a 0, ele repetiu a campanha de 2025, quando caiu para o chileno Nicolás Jarry.
Já Jannik Sinner ampliou a sua vantagem no topo do ranking com a conquista do Grand Slam inglês sobre o Alexander Zverev. O tenista italiano contabiliza agora 13.450. O alemão vem no segundo posto (8.480) e deixou Carlos Alcaraz (fora das últimas competições por motivo de contusão) em terceiro lugar.
No simples feminino, Aryna Sabalenka aparece na primeira colocação com 8.550 mesmo após ter sido eliminada ainda nas oitavas de final de Wimbledon. Elena Rybakina aparece na segunda colocação 8.143.