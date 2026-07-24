Luis Roberto revela fim de tratamento contra câncer após 40 sessões de rádio e quimioterapia

O narrador Luis Roberto, da TV Globo, revelou que concluiu o tratamento contra um câncer de cabeça e pescoço. Em vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista esportivo contou que passou por 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia e aproveitou a ocasião para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

"Terminei há pouco um tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Foram 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia. Você sabia que julho é um mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço?", afirmou.

Luis Roberto também explicou que a doença pode atingir diferentes regiões, como boca, garganta, laringe e tireoide, e alertou para sinais que devem ser investigados.

"Feridas na boca que não cicatrizam, caroço no pescoço, que foi o meu caso, inclusive, rouquidão persistente, dor de garganta que não melhora ou dificuldade para engolir são sinais de alerta e devem ser investigados por um cirurgião de cabeça e pescoço", destacou.

Ao final, o narrador incentivou os seguidores a compartilharem informações sobre a campanha Julho Verde. "Convido você a compartilhar essa mensagem. Informação salva vidas", concluiu.

Recentemente, Luis Roberto também falou sobre o tratamento durante participação no Domingão com Huck. Na ocasião, o narrador destacou a importância do apoio recebido de familiares, amigos e do público durante o período de recuperação.

"Foi uma avalanche de carinho, com energia. Os milhares, milhões de pessoas, um movimento incrível de solidariedade que te dá força mental e saúde mental. Para encarar um desafio desse na vida, é importante estar forte, porque a saúde mental conta", disse.