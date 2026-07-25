Lucas Vicente e Silvana Lima vencem etapa do Surf Brasil Pro

Lucas Vicente surpreendeu os favoritos. Fabriciano Jr. / Divulgação/ Surf Brasil

O catarinense Lucas Vicente e a cearense Silvana Lima foram os campeões da terceira etapa do Surf Brasil Pro, o circuito brasileiro da modalidade, disputada na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, no litoral de São Paulo.

Lucas, que iniciou a competição em 26º no ranking, chegou a 18 mil pontos na temporada e entrou na briga pelo título. Seu adversário na final, o potiguar Israel Júnior, venceu na semifinal o paulista Wesley Leite, que é o líder da temporada com 21.200.

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Entre as mulheres a vitória ficou com a experiente Silvana Lima, 41, que derrotou a paulista Kemily Sampaio.

Silvana venceu e entrou na briga pelo título. Fabriciano Jr. / Divulgação/ Surf Brasil

A liderança do ranking é da cearense Juliana Santos, que foi eliminada nas oitavas de final e agora tem 23.600 contra 22.200 da catarinense Tainá Hinckel, que parou nas quartas.

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Com o título, Silvana Lima chegou 18.600 e ainda tem chances de disputar o título.

A próxima etapa acontecerá na Guarda do Embaú, em Palhoça (SC), entre os dias 21 e 29 de novembro, quando os campeões da temporada serão definidos.