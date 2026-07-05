Lorrane Souza é bronze e Brasil fecha Mundial Júnior de Canoagem Velocidade em segundo

Lorran deixa o Mundial com um ouro e um bronze. Canoe ICF / Divulgação

O Brasil encerrou sua participação no no Campeonato Mundial Júnior de Canoagem Velocidade, disputado em Halifax, na província de Nova Scotia, no Canadá, com mais uma medalha.

Neste domingo (5), Lorrane Souza garantiu um bronze na prova do C1 200 metros, completando o percurso em 47seg22.

Este foi o segundo pódio de Lorrane, que já havia sido campeã do C1 500 metros.

A canadense Isabel Lowry fez 46seg68 e ficou com o ouro, seguida pela ucraniana Yelizaveta Vozniuk, que chegou 0seg10 depois e garantiu a prata.

Quarto nos C2 500 metros

Outra final com participação brasileira neste domingo teve Rafick Santos e Lucas Santos finalizando em quarto lugar no C2 500 metros.

Com o tempo de 1min46seg87, eles ficaram a 0seg89 do pódio, que foi completado pelos ucranianos Timofii Melnychuk e Ivan Kysil.

A medalha de ouro foi ganha pelos húngaros Zsolt Peter e David Bárna, que completaram a prova em 1min42seg82, superando os espanhois Alberto Ruiz e Alejandro Pérez, por tranquilos 2seg84 de vantagem.

Quadro de medalhas

No quadro geral de medalhas do Mundial Júnior, o Brasil ficou em segundo lugar, com cinco ouros e um bronze

A primeira posição foi da Hungria, com cinco ouros, quatro pratas e quatro bronzes.



