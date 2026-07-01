Liverpool anuncia contratação de jovem francês Jérémy Jacquet

O Liverpool oficializou, nesta quarta-feira (1º), a contratação do zagueiro francês Jérémy Jacquet, vindo do Rennes por uma quantia avaliada pela imprensa em cerca de 70 milhões de euros (R$ 413,7 milhões, na cotação atual).

O jogador de 20 anos, que joga pela seleção francesa Sub-21, se junta oficialmente ao time inglês, com todos os trâmites concluídos, cinco meses após o acordo do Liverpool com seu antigo clube.

Jacquet se torna a venda mais cara já realizada pelo Rennes, superando a transferência de Jérémy Doku, ponta belga que foi para o Manchester City em 2023 por cerca de 65 milhões de euros (R$ 347 milhões na cotação da época).

"O Liverpool é um clube lendário. Quero fazer parte da sua história", comemorou o jogador, que afirmou estar realizando "um grande sonho" ao assinar com os 'Reds'.

Após perder seu zagueiro francês Ibrahima Konaté, que foi para o Real Madrid ao fim de seu contrato, o Liverpool reforça assim sua defesa com a chegada do ex-atleta do Rennes.