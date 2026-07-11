Linda Noskova vence Karolina Muchova e é campeã de Wimbledon

Aos 21 anos, a tenista tcheca Linda Noskova conquistou seu primeiro título de Grand Slam, ao derrotar sua compatriota Karolina Muchova na final de Wimbledon neste sábado (11).

Noskova fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 5-7 e 6-3, em duas horas e 27 minutos na quadra central do All England Club.

"Linda, minha ex-amiga", disse Muchova, arrancando risadas do público. "Estou só brincando. Foi a sua primeira final de Grand Slam, e a maneira como você lidou com isso foi incrível. Você merece".

As duas mantêm uma forte amizade e jogaram juntas na o torneio de duplas femininas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"Karolina, você me fez trabalhar muito duro para vencer. Nunca vou te perdoar por isso", brincou a campeã ao receber o troféu.

"Somos amigas. Estou muito feliz que você tenha sido minha adversária na minha primeira final. Fizemos história hoje", acrescentou.

Noskova, que chegou a Londres tendo como melhor resultado em Grand Slams as quartas de final do Aberto da Austrália em 2024, surpreendeu ao vencer o torneio como número 12 do mundo.

"Há mais uma pessoa a quem gostaria de agradecer: minha mãe. Sem você, com certeza eu não estaria aqui", disse a jogadora, que não conseguiu conter as lágrimas, antes de mandar um beijo para o céu.

"Não costumo chorar. Todo o esforço e sacrifício destas últimas duas semanas valeram a pena. Já estou ansiosa para voltar no ano que vem", acrescentou.

Muchova, de 29 anos e nona no ranking da WTA antes de Wimbledon, perde sua segunda final de Grand Slam, depois de ter sido vice-campeã de Roland Garros em 2023, derrotada pela polonesa Iga Swiatek.

Apesar de mais uma decepção, ela conseguiu uma grande reação na partida. Depois de perder o primeiro set e de estar por um fio no segundo, com uma desvantagem de 5-2 no placar, venceu cinco games consecutivos e salvou cinco match points para fechar a parcial.

Mas Noskova não se abateu no terceiro set e conseguiu a quebra que lhe garantiu a vitória logo no segundo game. Na cerimônia de premiação, ela recebeu o troféu das mãos da princesa Kate, esposa de William, filho do Rei Charles III e herdeiro do trono britânico.

- Tênis tcheco em alta -

O título de Linda Noskova é mais um feito para o tênis feminino da República Tcheca, resultado já garantido pela presença de duas jogadoras do país na final.

Nas últimas duas décadas, as também tchecas Petra Kvitova (em 2011 e 2014), Marketa Vondrousova (em 2023) e Barbora Krejcikova (em 2024) foram campeãs em Wimbledon.

Antes delas, Jana Novotna foi outra jogadora do país que levantou o troféu em Londres, em 1998.

"Todos os nossos torcedores tchecos terão orgulho de nós, independentemente do resultado", disse Noskova após a partida.

Contando com Martina Navratilova, nascida na Tchecoslováquia, mas que passou a representar os Estados Unidos após mudar de nacionalidade, são cinco tenistas nascidas em território tcheco que venceram Wimbledon.

Navratilova foi nove vezes campeã do torneio, um recorde tanto para mulheres quanto para homens.

A lendária tenista estava sentada no camarote real de Wimbledon ao lado da princesa Kate, ambas vestidas de vermelho.

Noskova, que levou para casa o prêmio de 3,6 milhões de libras esterlinas (R$ 24,6 milhões na cotação atual), desponta como uma das grandes promessas do tênis feminino com sua vitória no All England Club.

Desde que a americana Serena Williams conquistou o último de seus cinco títulos de Wimbledon, em 2016, o torneio feminino não teve nenhuma campeã que repetisse o feito.

A espanhola Garbiñe Muguruza venceu em 2017 e, de lá para cá, o troféu foi para uma jogadora diferente a cada ano, uma clara mostra de que ainda não surgiu uma estrela do tênis feminino capaz de dominar o circuito da WTA.

-- Últimas dez campeãs de Wimbledon:

2026: Linda Noskova (CZE)

2025: Iga Swiatek (POL)

2024: Barbora Krejcikova (CZE)

2023: Marketa Vondrousova (CZE)

2022: Elena Rybakina (CAZ)

2021: Ashleigh Barty (AUS)

2020: cancelado pela pandemia de covid-19

2019: Simona Halep (ROM)

2018: Angelique Kerber (ALE)

2017: Garbiñe Muguruza (ESP)

2016: Serena Williams (EUA)

-- Maiores campeãs de Wimbledon:

9 títulos: Martina Navratilova (TCH-EUA)

8 títulos: Helen Wills (EUA)

7 títulos: Dorothea Lambert Chambers (GBR), Steffi Graf (ALE), Serena Williams (EUA)