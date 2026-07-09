Linda Nosková bate Marta Kostyuk e tchecas decidirão título em Wimbledon

A República Tcheca é a campeã do torneio feminino de Wimbledon. Nesta quinta-feira (9) as duas finalistas foram definidas e, após Karolína Muchová derrotar a estadunidense Coco Gauff, na primeira semifinal, Linda Nosková eliminou a ucraniana Marta Kostyuk por 2 a 0, com um duplo 6/4, em uma hora e 21 minutos de confronto.
Quem vencer será uma campeã inédita no torneio britânico e na história do Grand Slam, já que nenhuma das duas finalistas conquistou um dos quatro maiores eventos do tênis.
Esta será a primeira decisão em Londres, entre duas jogadoras do mesmo país desde 2008 e 2009, anos em que as irmãs Serena e Venus Williams se enfrentaram, com uma vitória para cada.
Na história de Wimbledon, Jana Novotná (1998), Petra Kvitová (2011 e 2014), Markéta Vondroušová (2023) e Barbora Krejčíková (2024) foram as tchecas campeãs.
A decisão desta temporada acontecerá no sábado (11).
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar