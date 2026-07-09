Esportes

Final caseira
Notícia

Linda Nosková bate Marta Kostyuk e tchecas decidirão título em Wimbledon

Final será contra Karolína Muchová e quem vencer será uma inédita campeã de Grand Slam

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André Silva

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