Lewandowski e Griezmann prontos para uma jornada de grandes estreias na MLS

Enquanto aguarda o retorno de Lionel Messi, a Major League Soccer (MLS) viverá uma grande jornada nesta quarta-feira (22), com as estreias muito aguardadas de dois novos astros: Robert Lewandowski e Antoine Griezmann.

O francês de 35 anos poderá ter seus primeiros minutos pelo Orlando City na partida fora de casa contra o San Jose Earthquakes, uma das equipes que vêm surpreendendo na temporada.

O atacante, campeão mundial em 2018 e que recentemente encerrou sua longa passagem pelo Atlético de Madrid, já disputou um amistoso com seu novo uniforme, marcando um dos gols na vitória de 6 a 0 sobre o Tampa Bay Rowdies, time da segunda divisão dos Estados Unidos.

O Orlando precisa desesperadamente de seu novo astro para retomar o rumo nesta temporada, que começou com a demissão do técnico colombiano Oscar Pareja, após a equipe perder as três primeiras partidas.

Sob o comando do treinador argentino Martín Perelman, o time da Flórida ocupa a 13ª posição na Conferência Leste, fora da zona de classificação para os playoffs, com 14 pontos conquistados nas primeiras 15 rodadas.

Em 23 de maio, o Orlando foi goleado por 6 a 2 pelo FC Cincinnati, na última rodada da MLS antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026.

Enquanto isso, Lewandowski já estava pronto para estrear pelo Chicago Fire na última quinta-feira, quando a liga norte-americana retomou suas atividades.

O artilheiro polonês, que fará 38 anos em agosto, deveria estrear no gramado do Soldier Field contra o Vancouver Whitecaps, time de Thomas Müller, seu ex-companheiro de Bayern de Munique.

Mas a partida teve de ser adiada devido à má qualidade do ar na cidade americana, causada pela fumaça de incêndios florestais no sul do Canadá.

Enquanto isso, Lewandowski continuou sua preparação física para sua primeira experiência fora do futebol europeu.

"Uma coisa que posso dizer sobre o Robert é que ele tem uma ética de trabalho tremenda", elogiou seu novo técnico, Gregg Berhalter, nesta terça-feira.

"Ele se juntou ao time depois de lidar com o jet lag durante toda a semana passada e, mesmo assim, já está exigindo o máximo de seus companheiros nos treinos. Ele faz trabalhos extras depois das atividades. Dá para entender por que ele marcou mais gols do que qualquer outro jogador na Europa nos últimos 15 anos: porque ele é um profissional exemplar", destacou o ex-técnico da seleção dos Estados Unidos.

- Lewandowski na casa de Messi -

A tão aguardada estreia do ex-atacante do Barcelona está marcada para esta quarta-feira no Nu Stadium, casa do Inter Miami, time de Messi.

No entanto, o craque argentino não estará presente para dar as boas-vindas ao jogador polonês à liga.

O capitão chegou à sua cidade natal, Rosario, nesta terça-feira para descansar com a família após a dolorosa derrota da Argentina por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo.

Seu técnico no Inter, Guillermo Hoyos, não estabeleceu um prazo específico para o período de descanso concedido a Messi e ao seu companheiro de seleção, Rodrigo De Paul.

"Eles levarão o tempo que precisarem", disse o técnico argentino nesta terça. "A Copa do Mundo terminou há poucas horas, e o que eles mais precisam agora é descansar e ficar com seus entes queridos em casa".

Após o confronto contra o Chicago, os atuais campeões da MLS visitam o Montreal no sábado e vão receber o Columbus Crew no dia 1º de agosto.

Quatro dias depois, o Inter vai enfrentar o Atlético San Luis na estreia na Leagues Cup, torneio conjunto com a liga mexicana, jogo para o qual Hoyos tampouco confirmou a participação de Messi e De Paul.

"Vamos ver", se limitou a dizer o treinador, que substituiu Javier Mascherano em abril.

Em outro destaque da rodada desta quarta-feira, o Los Angeles FC, do astro sul-coreano Son Heung-min, vai enfrentar o Real Salt Lake, buscando manter o embalo após a vitória por 3 a 0 no dérbi contra o LA Galaxy na semana passada.