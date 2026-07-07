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Fora do Mundial

Lesionado, Onana vai desfalcar a Bélgica no restante da Copa do Mundo

Meio-campista belga machucou o joelho aos 20 minutos do jogo contra os EUA

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AFP

Zero Hora

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