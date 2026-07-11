Leonardo é o novo consultor da seleção italiana e vai trabalhar ao lado de Maldini

A Itália já começou a definir as peças que vão ter a missão de reconstruir o futebol italiano. A FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) anunciou neste sábado o ex-zagueiro Paolo Maldini como novo diretor de seleções da entidade. Leonardo, tetracampeão com a seleção brasileira em 1994, e com larga passagem em cargos diretivos nos clubes da Europa, reforça o novo quadro e vai atuar como um consultor.

A informação já vinha sendo divulgada por vários veículos de comunicação da Itália e foi confirmada pela entidade que comanda o futebol no País por meio de um comunicado oficial.

"O presidente da FIGC, Giovanni Malagò, tem o prazer de anunciar que Paolo Maldini aceitou o cargo de Diretor Técnico da Federação. Maldini desempenhará essa função ao lado de Leonardo, que atuará como Conselheiro".

A primeira medida a ser tomada pela dupla vai ser a definição do novo treinador da Itália. O ex-meio-campista Genaro Gattuso deixou o cargo em abril deste ano após não conseguir classificar a Azzurra para a disputa da Copa do Mundo.

Um dos maiores defensores da história do futebol italiano, Maldini construiu toda a sua trajetória nos campos com a camisa do Milan. Após encerrar a carreira, ele trabalhou como diretor do time rubro-negro entre os anos de 2018 e 2023.

Já Leonardo, que chegou a ter uma breve experiência como treinador, se fixou como dirigente. Além do Milan, ele também foi diretor na Inter de Milão, no Antalyaspor, da Turquia e, por último, no Paris Saint-Germain.