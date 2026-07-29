Lenda do tênis, Rafael Nadal quer construir legado em outra área após aposentadoria

Nadal brilhou nas quadras e agora foca em empreendimentos. JORGE GUERRERO / AFP

Rafael Nadal está aposentado das quadras de tênis há dois anos. O ex-número um do mundo e 22 vezes campeão de Grand Slams construiu um legado impressionando na modalidade. Agora, o espanhol de 40 anos quer fazer história em outra área.

O ex-tenista está investindo em novos projetos voltados ao turismo que podem prosperar por conta da experiência adquirida nas vivências de atleta.

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Durante boa parte dos 23 anos em que jogou tênis profissionalmente, Nadal viajou para diversas partes do mundo para disputar torneios. A convivência constante com hotéis e diferentes culturas despertou o interesse pelo setor hoteleiro.

— Foi isso que fiz durante metade da minha vida e sei exatamente do que mais gosto — explicou em entrevista à CNBC.

O espanhol inaugurou o quarto hotel da marca Zel, criada em sociedade com o grupo Meliá Hotels International. A unidade fica em Fuerteventura, nas Ilhas Canárias.

O empreendimento tem 142 quartos e aposta em uma combinação de hospedagem, gastronomia e bem-estar inspirada no estilo de vida mediterrâneo.

— Antes as pessoas economizavam para comprar um carro ou uma casa. Agora elas valorizam muito as experiências e investem muito em viajar e conhecer lugares diferentes — explicou Nadal.

Os hotéis são apenas uma parte dos negócios do espanhol. Nadal também mantém investimentos em educação esportiva por meio da Rafa Nadal Academy, aberta em Mallorca em 2016.