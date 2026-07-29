Lenda do tênis, Rafael Nadal quer construir legado em outra área após aposentadoria

Rafael Nadal está aposentado das quadras de tênis há dois anos. O ex-número um do mundo e 22 vezes campeão de Grand Slams construiu um legado impressionando na modalidade. Agora, o espanhol de 40 anos quer fazer história em outra área.
O ex-tenista está investindo em novos projetos voltados ao turismo que podem prosperar por conta da experiência adquirida nas vivências de atleta.
Durante boa parte dos 23 anos em que jogou tênis profissionalmente, Nadal viajou para diversas partes do mundo para disputar torneios. A convivência constante com hotéis e diferentes culturas despertou o interesse pelo setor hoteleiro.
— Foi isso que fiz durante metade da minha vida e sei exatamente do que mais gosto — explicou em entrevista à CNBC.
O espanhol inaugurou o quarto hotel da marca Zel, criada em sociedade com o grupo Meliá Hotels International. A unidade fica em Fuerteventura, nas Ilhas Canárias.
O empreendimento tem 142 quartos e aposta em uma combinação de hospedagem, gastronomia e bem-estar inspirada no estilo de vida mediterrâneo.
— Antes as pessoas economizavam para comprar um carro ou uma casa. Agora elas valorizam muito as experiências e investem muito em viajar e conhecer lugares diferentes — explicou Nadal.
Os hotéis são apenas uma parte dos negócios do espanhol. Nadal também mantém investimentos em educação esportiva por meio da Rafa Nadal Academy, aberta em Mallorca em 2016.
O projeto começou como um centro de treinamento de tênis e ganhou presença internacional. Atualmente, a marca mantém academias ou centros esportivos em países como México, Grécia, Kuwait, China e República Dominicana.