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Lenda do tênis, Rafael Nadal quer construir legado em outra área após aposentadoria

Espanhol, 22 vezes campeão de Grand Slams, decidiu investir na área de hotelaria

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