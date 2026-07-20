Lenda do futebol inglês e melhor jogador europeu por duas vezes morre aos 75 anos

Kevin Keegan, um dos grandes do futebol inglês, morreu nesta segunda-feira (20), aos 75 anos. O ex-atacante do Liverpool e ex-técnico do Newcastle anunciou no começo do ano que tratava um câncer. A morte de Keegan foi confirmada pela família por meio de um comunicado.
"É com imensa tristeza que anunciamos que Kevin Keegan morreu aos 75 anos de idade. Kevin vinha travando uma batalha contra o câncer e estava cercado por sua esposa e filha nos seus momentos finais."
Keegan foi eleito o melhor jogador europeu por duas vezes, em 1978 e 1979, feito único para um atleta britânico. À época, atuava pelo Liverpool, clube onde viveu as maiores glórias de sua carreira.
Foram três títulos do Campeonato Inglês, um da Liga dos Campeões e dois da Copa Uefa, atual Liga Europa. Ele chegou ao clube ao ser contratado pelo técnico Bill Shankly por 33 mil libras. O ano era 1971.
Filho de um minerador de Yorkshire, atuou pelo Scunthorpe United antes de chegar aos Reds. De estilo batalhador e veloz, disputou 63 jogos pela Inglaterra e marcou 21 gols. Disputou a Copa de 1982 e foi capitão do English Team na Euro de 1980.
Logo após pendurar as chuteiras, aos 33 anos, foi morar na Espanha. Suas duas filhas foram criadas no país ibérico sem saberem que o pai tinha sido jogador de futebol.
Também defendeu Hamburgo, Southampton e Newcastle. Viveu os seus últimos dias como jogador no pequeno Blacktown City.
Seu principal trabalho como técnico foi no Newscatle. Comandou o time entre 1992 e 1997. Comandou a seleção inglesa por dois anos. Também trabalhou no Fulham, Manchester City e teve uma segunda passagem pelos Magpies.