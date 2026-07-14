O atacante Walter, 36 anos, foi anunciado pelo Tupy, de Goiás. Esta é a sua segunda passagem pelo clube, pelo qual jogou em 2025.
O jogador irá disputar a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, que começa no próximo dia 25 de julho.
"Um dos nomes mais badalados do futebol brasileiro está de volta ao Tupy de Esportes. O atacante Walter é o nosso grande reforço para a temporada!", escreveu o clube no anúncio do jogador.
Em maio, Walter deixou o Farroupilha, de Pelotas, menos de uma semana após ser anunciado para acompanhar a esposa na reta final da gravidez.
O atacante jogou pelo Inter de 2008 a 2010, participando da campanha que garantiu ao Colorado o título da Libertadores de 2010. Apesar da boa performance, com 45 gols marcados, a passagem de Walter por Porto Alegre foi marcada com polêmicas e até afastamento por indisciplina.
Walter também jogou em clubes como Porto-POR, Fluminense, Athletico-PR, Goiás, Paysandu, CSA e Atlético-GO.
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