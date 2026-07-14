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Lembra dele? Walter, ex-Inter, é anunciado por novo clube; saiba onde o atacante vai jogar

Jogador deixou o Farroupilha, de Pelotas, em maio

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