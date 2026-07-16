Leila celebra Flaco López na final da Copa: 'Comprova o trabalho de excelência do Palmeiras'

Antes da apresentação oficial do zagueiro Alexander Barboza, nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, a presidente Leila Pereira fez questão de destacar a presença de Flaco López na final da Copa do Mundo. A dirigente parabenizou o atacante argentino e afirmou que a participação de atletas do Palmeiras no torneio reforça o trabalho desenvolvido pelo clube.

"Primeiramente, gostaria de parabenizar nosso atleta Flaco López, que vai participar da grande final da Copa do Mundo. Estou muito feliz! Queria dar os parabéns para todos os nossos atletas que disputaram a Copa. Comprova o trabalho de excelência que fazemos aqui no Palmeiras", afirmou.

Único jogador do time alviverde ainda na disputa pelo título, Flaco López entrou em campo em duas partidas pela seleção argentina e soma 18 minutos na competição. O atacante atuou por oito minutos na vitória sobre a Jordânia, ainda na fase de grupos, e outros dez diante da Suíça, nas quartas de final.

Apesar da participação discreta em termos de minutagem, teve papel importante na campanha argentina. Foi dele a assistência para o gol de Julián Álvarez na vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, resultado que garantiu a classificação da equipe para as semifinais do Mundial.