LeBron James terá o menor salário da carreira na NBA pelo Philadelphia 76ers; confira valores

O comunicado de LeBron James de que, a partir da próxima temporada, a 24ª de sua carreira, defenderá as cores do Philadelphia 76ers na NBA gerou grande repercussão em toda a liga, principalmente pelos valores do contrato do quatro vezes campeão e maior cestinha da história.

Aos 41 anos, James assinou um vínculo de dois anos, no valor de US$ 8 milhões (cerca de R$ 40,6 milhões), com opção de jogador para o último ano, segundo informou Shams Charania da ESPN americana. Esse é o menor salário da carreira do astro, que optou pelo projeto esportivo em vez de ofertas financeiramente mais vantajosas.

Os vencimentos de LeBron tiveram uma redução drástica em comparação ao seu último acordo com o Los Angeles Lakers, que foi de US$ 52,6 milhões (cerca de R$ 267,7 milhões), quase 14 vezes maior.

Para se adequar ao teto salarial do Philadelphia, o astro aceitou receber o salário mínimo de veterano. Jogadores com mais de 10 anos na liga, como é o caso de James, têm direito a US$ 3,87 milhões (R$ 19,6 milhões) no primeiro ano de vínculo. Em caso de renovação automática, o contrato será de US$ 4,07 milhões (R$ 20,6 milhões). A título de referência, em sua primeira temporada na NBA, em 2003/2004, o ala recebeu US$ 4,01 milhões (R$ 20,4 milhões).

Na Filadélfia, ele será apenas o sétimo jogador mais bem pago do elenco, que conta com o MVP de 2022/23, o pivô Joel Embiid, de 32 anos, dono de um salário anual de cerca de US$ 62 milhões (R$ 340 milhões), e com o MVP das Finais de 2024, o ala Jalen Brown, de 29, que também chega à Pensilvânia após ser trocado pelo Boston Celtics, faturando US$ 57,73 milhões (R$ 293 milhões) por ano.

O grupo ainda tem o armador Tyrese Maxey, de 25 anos, e a jovem promessa VJ Edgecombe, de 20, ala-armador que foi novato no ano passado. Ambos possuem contratos longos e expressivos, recebendo US$ 40,77 milhões (R$ 207 milhões) e US$ 11,66 milhões (R$ 59 milhões), respectivamente. Além dos titulares, os reservas Dean Wade e Anfernee Simons também recebem salários superiores aos de LeBron. Wade tem vencimentos na casa dos US$ 9 milhões (R$ 46 milhões), enquanto Simons recebe US$ 6 milhões (R$ 30 milhões).

O teto salarial atual da liga é de US$ 164,961 milhões (aproximadamente R$ 840 milhões), mas pode ser ultrapassado mediante o pagamento de taxas e multas progressivas, que aumentam conforme o valor excedente. O salário mínimo de veterano de King James ocupará menos de 3% do teto da franquia.

Após deixar o Los Angeles Lakers, ele recebeu diversas investidas. Entre as possibilidades estavam o retorno ao Cleveland Cavaliers e ao Miami Heat, que acertou a chegada de Giannis Antetokounmpo, atuar com Stephen Curry e Draymond Green no Golden State Warriors ou levar sua experiência ao Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards e LaMelo Ball.

Após oito anos no Lakers e um título conquistado em 2020/21, durante a bolha de Orlando em razão da pandemia de coronavírus, LeBron defenderá sua quarta equipe na NBA. Primeira escolha do Draft de 2023 pelo Cleveland Cavaliers, transferiu-se para o Miami Heat em 2010. Em quatro anos, conquistou dois títulos antes de retornar a Cleveland, onde foi o protagonista da conquista do único troféu da história da equipe, em 2015/16. Pouco tempo depois, trocou Ohio pela Califórnia.