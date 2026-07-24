LeBron James surpreende e anuncia adeus da carreira no Philadelphia 76ers: 'Acredito no título'

Nem Miami Heat ou Cleveland Cavaliers. Tampouco o Golden State Warriors. De maneira surpreendente, o astro LeBron James anunciou nesta sexta-feira que o último ato da brilhante carreira será com a camisa do Philadelphia 76ers. O veterano de 41 anos aceitou a bela proposta da equipe da Pensilvânia sob enorme confiança em fechar a carreira com mais um título. O acordo é por duas temporadas.

"Acredito que posso ajudar a tornar o Philadelphia 76ers um time campeão e estou tão animado para energizar uma nova base de fãs e começar esta jornada incrível pela última vez", divulgou nas redes sociais.

Desde o anúncio da saída do Los Angeles Lakers no fim de junho que a NBA estava aguardando o desfecho sobre o futuro último lar de LeBron James. Até mesmo a tabela de jogos dependia desta escolha. Havia a possibilidade de atuar pela primeira vez ao lado de Stephen Curry nos Warriors. Também era bastante falado em adeus nos Cavaliers, ao lado de Donoval Mitchell e James Harden ou mesmo o Heat, onde ganhou seus primeiros títulos.

LeBron optou pela parceria com Jaylen Brown, ex-Boston Celtics, o armador Tyrese Maxey e o pivô Joel Embiid em forte equipe do Philadelphia 76ers que promete voltar à briga pelo título que não vem desde a temporada de 1983.

"Eu pensei que tinha terminado (a carreira) quando a temporada acabou. Eu não estava pronto para anunciar, e eu sabia que precisava de um tempo para realmente decidir, mas eu estava bastante certo de que havia jogado meu último jogo. Eu fui honesto naquela última coletiva de imprensa quando disse que precisava me olhar e decidir se ainda amo este jogo. Eu ainda amo verdadeiramente este jogo, e tenho mais a oferecer", iniciou seu anúncio, nas redes sociais, LeBron James.

Aos refletir bastante, ele escolheu uma equipe pela qual confia de verdade em ganhar seu quinto título da NBA: ganhou por Miami Heat (2012 e 2013), Cleveland Cavaliers (2016) e Los Angels Lakers (2020).

"As últimas semanas foram realmente especiais. Nunca consegui não ter ideia do que fazer e dedicar tempo real apenas para pensar. Tive meses incríveis com todas as pessoas que amo tentando entender tudo. Esta é a minha última decisão. Não estou indo pelo dinheiro. Não estou indo pela família. Pelo que eu realmente estou jogando neste ponto? Eu ainda quero me sacrificar. Eu ainda quero trabalhar. Eu ainda quero me esforçar. Eu ainda quero competir, vencer e ter uma chance de sentir o gosto de vencer outro campeonato."