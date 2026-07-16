LeBron James mantém NBA em suspense sobre seu futuro time

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LeBron James manteve os fãs e toda a NBA na expectativa durante uma aparição no Fanatics Fest, em Nova York, nesta quinta-feira (16), sem revelar o mistério sobre qual será sua próxima equipe.

James, que acaba de encerrar sua passagem pelo Los Angeles Lakers, compareceu ao popular evento para fãs de esportes para gravar um episódio de seu podcast, 'Mind the Game', com a participação de Tyrese Haliburton.

A estrela do Indiana Pacers foi muito aplaudida ao abrir o programa perguntando a James se ele tinha alguma decisão a anunciar.

"Acabamos de conversar sobre isso nos bastidores", respondeu o ala. "Tudo bem, tudo bem, vou deixar para lá" cedeu Haliburton.

O futuro do maior cestinha da história da NBA tem sido alvo de intensas especulações desde que ele anunciou sua saída de Los Angeles em junho, após oito temporadas e a conquista de um título em 2020.

Entre os destinos mais citados está o Cleveland Cavaliers, time de sua cidade natal, que ele conduziu ao título em 2016, depois de conquistar seus dois primeiros anéis de campeão pelo Miami Heat.

Também é cogitado um retorno a Miami, onde ele se juntaria ao recém-contratado Giannis Antetokounmpo, assim como uma ida para o Philadelphia 76ers para formar um 'supertime' ao lado de Joel Embiid, Jaylen Brown e Tyrese Maxey.

Se ele permanecer na Conferência Oeste, poderá se juntar ao Golden State Warriors e jogar ao lado de seu grande amigo Stephen Curry, ou formar parceria com o jovem talento do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards.

"Ouvi os Warriors, ouvi o Philly", disse James em resposta à pergunta de um torcedor. "Vamos ver o que acontece".

Em sua conversa com Haliburton, James falou sobre sua paixão por continuar competindo aos 41 anos e suas opiniões sobre como será o cenário da NBA na próxima temporada.

"Acho que a Conferência Leste será muito empolgante", disse LeBron, em comentários que alguns podem interpretar como pistas sobre sua decisão. "Eu diria que esta é a primeira vez em muito tempo que, às vésperas de uma pré-temporada, se fala um pouco mais sobre a Conferência Leste do que sobre a do Oeste".

James também falou com carinho sobre os Lakers, descrevendo sua passagem pela equipe como "uma jornada incrível".

"Estou ansioso para ver o que vem a seguir", acrescentou. "Vai ser divertido, onde quer que eu vá."