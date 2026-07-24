LeBron James fecha com novo time na NBA

LeBron James jogará por mais duas temporadas. CRAIG BARRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A novela finalmente acabou, e LeBron James definiu onde jogará a próxima temporada da NBA. Mais do que isso, o astro de 41 anos assinará contrato de duas temporadas com o Philadelphia 76ers.

Shams Charania, repórter da ESPN americana, apurou que LeBron James receberá US$ 8 milhões e terá uma opção de renovação de contrato.

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Com a chegada de LeBron, os 76ers terão uma equipe bastante forte, com Tyrese Maxey, Joel Embiid, VJ Edgecombe — um dos jovens mais promissores da NBA — e Jaylen Brown, que foi trocado recentemente e fez uma grande temporada pelo Boston Celtics.

Carta aos fãs

No X, LeBron James se manifestou sobre a decisão:

"Eu pensei que tinha terminado quando a temporada acabou. Eu não estava pronto para anunciar, e eu sabia que precisava de um tempo para realmente decidir, mas eu estava bastante certo de que joguei meu último jogo. Eu fui honesto naquela última coletiva de imprensa quando disse que precisava me olhar e decidir se ainda amo este jogo. Eu ainda amo verdadeiramente este jogo, e tenho mais a oferecer.

As últimas semanas foram realmente especiais. Nunca consegui não ter ideia do que fazer e dedicar tempo real apenas para pensar. Tive meses incríveis com todas as pessoas que amo tentando entender tudo fora. Esta é a minha última decisão. Não estou indo pelo dinheiro. Não estou indo pela família. Pelo que eu realmente estou jogando neste ponto?

Eu ainda quero me sacrificar. Eu ainda quero trabalhar. Eu ainda quero me esforçar. Eu ainda quero competir, vencer e ter uma chance de sentir o gosto da vitória outro campeonato.

Acredito que posso ajudar a tornar o Philadelphia 76ers um time campeão e estou tão animado para energizar uma nova base de fãs e começar esta jornada incrível pela última vez.

Obrigado, LA. Miami, eu vou amar para sempre e Nordeste de Ohio sempre será lar!"

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