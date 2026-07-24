Lebron James jogará no quarto clube da carreira. ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Ao fechar com o Philadelphia 76ers, Lebron James deixou claro que a sequência da carreira no basquete não acontece por questões financeiras. Aos 41 anos, um dos maiores da história do esporte aceitou uma redução salarial considerável para assinar com a nova equipe.

Antes, ele defendia o Los Angeles Lakers, pelo qual recebeu 52,5 milhões de dólares (cerca de R$ 268,1 milhões) na última temporada. Agora, Lebron receberá 7,94 milhões de dólares (cerca de R$ 40,5 milhões), em contrato válido por dois anos.

A diferença entre os contratos aponta uma redução próxima de 92,6%, que representa um corte acima de 48 milhões de dólares (cerca de R$ 245 milhões).

Na primeira temporada, 2026-2027, Lebron terá um salário anual de 3,8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 19,8 milhões). Já no ano seguinte, receberá 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,8 milhões).

Segundo o ge.globo, a redução salarial é resultado do cenário financeiro dos 76ers. A folha salarial da equipe já está projetada em 205,6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 1,05 bilhão), a apenas 3,4 milhões de dólares (cerca de R$ 17,3 milhões) do limite que restringe algumas movimentações de mercado, o first tax apron.