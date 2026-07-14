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Em Istambul

Leandro Trossard deixa Arsenal e assina com o Besiktas

Belga marcou 36 gols e deu 34 assistências em 174 partidas pelo Arsenal, onde atuou por três temporadas e meia.

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AFP

Zero Hora

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