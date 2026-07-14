Leandro Trossard deixa Arsenal e assina com o Besiktas

Tielemans fez gol sobre os EUA durante a Copa. CARL RECINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O atacante belga Leandro Trossard, campeão inglês e vice-campeão europeu na última temporada pelo Arsenal, deixou o clube londrino e assinou com o Besiktas, da Turquia, informou a diretoria dos 'Gunners' nesta terça-feira (14).

Após uma passagem de três anos e meio, com 36 gols e 34 assistências em 174 jogos, Trossard "foi autorizado a viajar a Istambul para passar por exames médicos e finalizar os trâmites de sua transferência", confirmou o Arsenal em comunicado.

O clube inglês não revelou o valor da negociação, enquanto o Besiktas compartilhou na rede social X imagens de seu presidente, Serdal Adali, ao lado do jogador no aeroporto de Istambul.

Trossard, que chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2026 com a Bélgica, com dois gols marcados, foi um dos destaques do Arsenal na reta final da temporada 2025/2026.

O jogador de 31 anos foi o autor do gol da vitória sobre o West Ham na 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Inglês, que deu à equipe cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City na disputa pelo título.

Dias depois, deu uma assistência para o alemão Kai Havertz na final da Champions, mas o Arsenal acabou derrotado nos pênaltis (4-3 após empate em 1 a 1) pelo Paris Saint-Germain.