Esportes

Na Serra Gaúcha
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Laura Pigossi e Naná Silva são campeãs de duplas do Vacaria Open

Com vitória de virada, Pigossi conquista seu 48º título em duplas e Naná vence torneio mais importante da carreira

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André Silva

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