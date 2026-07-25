Laura Pigossi e Naná Silva são campeãs de duplas do Vacaria Open

As paulistas Laura Pigossi e Naná Silva são as campeãs de duplas do Vacaria Open, torneio da série W75 da World Tennis, disputado nas quadras de saibro da Pousada Santa Tereza, na Serra Gaúcha.
Na decisão disputada neste sábado (25), elas derrotaram a catarinense Carolina Bohrer e a estadunidense Isabella Aguirre por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/2 e 10-6.
Medalhista de bronze em duplas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, Pigossi ganhou o 48º título na carreira e o segundo na temporada. Em maio, ela venceu o WTA 125 de Istambul, na Turquia, ao lado da russa Mariia Kozyreva.
Para Naná Silva, de apenas 16 anos, este foi o segundo título de duplas e o de maior importância. Em 2025, ela foi campeã do W35 de São Paulo ao lado da conterrânea Ana Candiotto.
Simples
Campeã de duplas, Pigossi acabou sendo eliminada nas semifinais de simples. Cabeça de chave número 3, ela levou um duplo 6/2 da principal favorita, a argentina Julia Riera.
Na decisão, Riera vai encarar a peruana Lucciana Alarcon, quarta pré-classificada, que derrotou a russa Daria Egorova por 2 a 1, parciais de 7/6 (7-2), 1/6 e 7/6 (10-8).