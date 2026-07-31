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Laura Pigossi avança à semifinal em Gran Canaria e sobe no ranking mundial

Brasileira eliminou a quarta cabeça de chave e agora enfrenta a tcheca Dominika Šalková por vaga na final do W 100.

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André Silva

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