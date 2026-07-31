Laura Pigossi avança à semifinal em Gran Canaria e sobe no ranking mundial

A paulista Laura Pigossi está classificada para as semifinais do W 100 de Gran Canaria, disputado em Maspalomas.
Nesta sexta-feira (31), ela derrotou a espanhola Andrea Lazaro, cabeça de chave número 4, com um duplo 6/3, em uma hora e 42 minutos de confronto.
Esta será a terceira semifinal de Pigossi no ano. Em abril, ela parou nesta fase no W 75 de Bujumbura, no Burundi, e na semana passou perdeu para a argentina Julia Riera, no W75 de Vacaria.
A próxima adversária da brasileira será a tcheca Dominika Šalková, que passou pela holandesa Arantxa Rus por 6/4 e 6/4.
Com a campanha, Laura Pigossi está subindo 10 posições no ranking da WTA e chegando ao 239º lugar. Ela pode chegar a 227ª com mais uma vitória e atingir o 195º posto em caso de título.