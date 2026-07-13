'Lamine pode fazer a diferença, mas outros também', adverte Deschamps

O técnico da França, Didier Deschamps, advertiu nesta segunda-feira (13) que o foco de sua equipe na semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha não deve ser só Lamine Yamal: "Ele pode fazer a diferença, mas outros jogadores também".

Em entrevista coletiva na véspera da partida, no Estádio de Dallas, Deschamps confirmou que ainda considera a Espanha a favorita ao título mundial, com a França tendo perdido para a 'Roja' nos dois últimos confrontos: nas semifinais da Euro 2024 (2 a 1) e da Liga das Nações da Uefa no ano passado (5 a 4).

"Tirando o que aconteceu no primeiro jogo [0 a 0 contra Cabo Verde], a Espanha mostrou sua qualidade. Não se trata de pressionar Luis [de la Fuente, o técnico da seleção espanhola] ao dizer que as pessoas esperam muito de sua equipe, mas eles atacam bem e sofreram apenas um gol".

"Pode ser um jogo espetacular, dada a qualidade ofensiva de ambas as equipes, mas acho que tanto o Luis quanto eu também estamos pensando em como defender", acrescentou o treinador francês.

"Lamine Yamal pode fazer a diferença, mas a Espanha tem outros jogadores que também podem... e nós também temos jogadores que, espero, meu amigo Luis está pensando em como parar".

"A Espanha baseia seu jogo na posse de bola para pressionar o adversário e criar chances de gol, mas nós também precisamos da bola para causar problemas ao nosso adversário", analisou Deschamps.

- "Mbappé está bem" -

Ao ser questionado sobre Kylian Mbappé, que sofreu uma pancada no tornozelo nas quartas de final contra o Marrocos, Deschamps afirmou que o capitão francês "está bem, 100%".

Quanto às derrotas recentes para a Espanha, o treinador, que vai se despedir da seleção francesa após o Mundial, foi sucinto e direto: "O que passou, passou".

"O que me interessa é amanhã", concluiu.

Antes de Deschamps falar, o meio-campista Warren Zaïre-Emery concedeu entrevista e, assim como seu treinador, não quis focar em Lamine Yamal, embora a maioria das perguntas tenha girado em torno do jovem atacante do Barcelona.

"Lamine tem uma qualidade extraordinária, sabe driblar, finalizar e passar, mas o futebol é, antes de tudo, um esporte coletivo. Ao invés de falar sobre o Lamine, precisamos falar sobre uma seleção espanhola que conta com jogadores de nível mundial em todas as posições, assim como nós", disse Zaïre-Emery.

Ao ser perguntado sobre a motivação de Mbappé para enfrentar a Espanha, o meia do Paris Saint-Germain respondeu com um toque de humor: "Ele é um jogador extraordinário e sempre cresce em jogos como este. Acho que ele não quer perder e sofrer provocações quando voltar para a Espanha".