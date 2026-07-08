"La cuarta estrella": Argentina já tem seu novo hino na Copa de 2026

A torcida argentina, que empurrou a 'Albiceleste' até o tricampeonato mundial conquistado na Copa do Catar em 2022 ao som do popular hino 'Muchachos', já têm um novo sucesso para incentivar Lionel Messi e seus companheiros na Copa da América do Norte.

Intitulada 'La cuarta estrella' (A quarta estrela), a música já começava a ganhar força nas arquibancadas quando, na terça-feira, recebeu a aprovação definitiva dos próprios jogadores da seleção, que a adotaram durante as comemorações no vestiário, após uma vitória eletrizante por 3 a 2 de virada sobre o Egito, nas oitavas de final, em Atlanta.

"Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón" ("Sou torcedor da seleção, torço por ela de todo o coração", cantava o grupo liderado por Enzo Fernández, Lautaro Martínez e Nicolás González, pulando e muito animados, conforme visto em um vídeo publicado no Instagram pela Associação de Futebol Argentino (AFA).

Assim como 'Muchachos' - o hino dos torcedores argentinos na Copa do Mundo de 2022, no Catar -, a música faz referência a Diego Maradona e à reivindicação de soberania do país sobre as Ilhas Malvinas, território pelo qual a nação sul-americana entrou em guerra com o Reino Unido em 1982.

"Quiero ver la cuarta estrella / brillar en la camiseta / soy argento de la cuna hasta el cajón / Por Malvinas, por el Diego / por la última de Leo / Argentina quiero verte bicampeón" ("Quero ver a quarta estrela / brilhar na camisa / Sou argentino do berço ao túmulo / Pelas Malvinas, por Diego / pela última de Leo / Argentina, quero te ver bicampeã", cantavam os jogadores em um momento do hino, sonhando em dar mais um passo adiante no sábado (11), nas quartas de final contra a Suíça.

Como acontece com todos os cânticos da torcida argentina, "La cuarta estrella" utiliza uma letra com temática futebolística adaptada de uma canção popular.

Este novo hino argentino é obra do músico argentino Pablo Quintana, conhecido como Palmito, que usou a melodia de "No me arrepiento de este amor" ('Não me arrependo deste amor'), da cantora de cumbia Gilda.

"Consegui, mãe. Olha só!", escreveu o jovem, incrédulo, nas redes sociais, junto ao vídeo oficial da AFA que mostrava a seleção argentina cantando a sua música.

O músico não respondeu a um pedido de contato da AFP.