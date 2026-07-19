Barbora Krejčíková derrota anfitriã Maria Sakkari e conquista WTA 250 de Atenas

Barbora Krejčíková e o troféu de campeã. Athens Open / Divulgação

Decepção para a torcida grega, que viu a tenista da casa Maria Sakkari perder a final do WTA 250 de Atenas para a tcheca Barbora Krejčíková neste domingo (19), sendo derrotada por 7/6 (7-5) e 6-3 na quadra dura.

Krejčíková, de 30 anos e 32ª colocada no ranking mundial, conquistou seu nono título da WTA, o primeiro desde sua vitória em Wimbledon, em 2024.

Além do título no All England Tennis Club há dois anos, a tenista tcheca já havia vencido outro torneio de Grand Slam: Roland Garros, em 2021.

Sakkari, ex-número 3 do mundo e atualmente na 37ª posição, começou bem, abrindo uma vantagem de 4 a 1, mas sua adversária conseguiu reagir e forçar um tie-break, que a tcheca acabou vencendo.

No segundo set, a grega também começou na frente (abrindo 2 a 1 com seu saque), mas sua adversária rapidamente virou a partida.

Nascida em Atenas há 30 anos, Sakkari seguiu os passos de sua mãe, Angeliki Kanellopoulou, que foi vice-campeã do torneio de Atenas em 1986.

Este torneio feminino na capital grega havia deixado de ser realizado em 1990, mas retornou ao calendário da WTA nesta semana.

Duplas

Nas duplas, o troféu ficou com a taiwanesa Chan Hao-ching e a japonesa Miyu Kato, que derrotaram a parceria da britânica Maia Lumsden e da chinesa Tang QIanhui por 7/6(7–3), 4/6 e 10–7.