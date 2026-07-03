Koundé responde a Lamine Yamal e aguarda possível duelo entre França e Espanha

Respondendo ao seu companheiro de Barcelona Lamine Yamal, que não considera a França favorita ao título da Copa do Mundo de 2026, o lateral Jules Koundé afirmou nesta quinta-feira (2), lembrando das duas últimas derrotas dos 'Bleus' para a 'Roja', que ainda está engasgado com a Espanha.

"Conheço o Lamine muito bem. Sei que ele é um jogador muito forte, um garoto ambicioso que fala o que pensa", disse Koundé em entrevista coletiva em Waltham, próximo de Boston, onde a seleção francesa está concentrada.

"A verdade é que ser o favorito em uma competição não significa muita coisa. Infelizmente, nossos jogos recentes contra a Espanha não saíram como queríamos. Temos isso na cabeça, ou pelo menos eu tenho", acrescentou.

Koundé respondeu assim às declarações de Yamal, que dois dias antes afirmou que a França não era favorita ao título mundial.

"Acho que nenhuma equipe pode dizer isso [que é favorita]", o jovem espanhol de 18 anos no programa de rádio El Partidazo de Cope. "Eles não nos vencem desde a Eurocopa, não podem ser melhores do que nós".

Após a derrota por 2 a 1 na semifinal da Euro 2024, na Alemanha, a França voltou a perder para a Espanha (5 a 4) na semifinal da Liga das Nações da Uefa no ano seguinte.

Na concentração da seleção espanhola em Chattanooga, no Tennessee, o atacante do Barça esclareceu suas declarações: "A fase de grupos não significa nada, vejam a Alemanha", explicou Yamal, em referência à eliminação surpreendente da 'Mannschaft' nas oitavas de final diante do Paraguai, próximo adversário da França.

"Agora começa uma nova Copa", continuou o espanhol. "A França está jogando em um nível muito alto, vive um grande momento e tem bons jogadores, mas não acho que esteja um degrau acima de qualquer outra seleção. Para mim, ninguém está um degrau acima de ninguém".

França e Espanha podem se enfrentar na semifinal da Copa do Mundo, caso passem pelas oitavas e quartas de final.