Kostyuk e Nosková se enfrentarão nas semifinais de Wimbledon

Kostyuk celebra classificação. HENRY NICHOLLS / AFP

A ucraniana Marta Kostyuk, número 13 do mundo e semifinalista de Ronald Garros em junho, e a tcheca Linda Nosková (12ª) se enfrentarão nas semifinais de Wimbledon após vencerem suas partidas de quartas de final do torneio nesta quarta-feira (8).

Kostyuk derrotou a finalista de Wimbledon em 2024, a italiana Jasmine Paolini (17ª), por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

— Há nove anos eu estava nesta quadra como espectadora vendo o Roger (Federer) jogar, e voltar agora como jogadora é algo incrível— disse a tenista ucraniana de 24 anos, após disputar pela primeira vez uma partida na quadra central de Wimbledon.

Por sua vez, Nosková se impôs por 6/3 e 7/5 sobre a belga Elise Mertens (27ª).

A ucraniana e a tcheca se enfrentarão na quinta-feira (9), enquanto na outra semifinal, no mesmo dia, jogarão a tcheca Karolína Muchová (9ª) e a estadunidense Coco Gauff (7ª), campeã do US Open em 2023 e de Roland Garros em 2025.

Muchová parece não acreditar em vaga na semifinal. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Após encerrar a temporada no saibro com 16 vitórias e apenas uma derrota, Kostyuk não havia vencido uma partida na grama desde 2024, antes de emendar cinco triunfos consecutivos neste ano em Wimbledon.

Nosková, por sua vez, que conquistou em junho seu primeiro título na grama no WTA 500 de Berlim, nunca havia disputado uma semifinal de Grand Slam.

— As sensações são incríveis, como nunca senti antes. É para isso que eu jogo tênis, para disputar partidas e competir em palcos tão importantes— disse a tcheca de 21 anos.

Seu melhor resultado em um torneio de Grand Slam havia sido a classificação às quartas de final do Aberto da Austrália de 2024.

Mertens, de 30 anos, bicampeã de Wimbledon nas duplas, não conseguiu chegar à sua segunda semifinal de Grand Slam em simples, oito anos depois de ter alcançado esta fase no Aberto da Austrália.