Kimi Antonelli faz a pole position do GP da Grã-Bretanha de F1

O italiano Kimi Antonelli, líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, após dominar a sessão de classificação disputada neste sábado (4), no circuito de Silverstone, horas depois de vencer também a corrida sprint.
Foi, portanto, um dia perfeito para o piloto de 19 anos, que agora soma cinco poles em nove etapas nesta temporada.
A jovem estrela da Mercedes superou as Ferrari do monegasco Charles Leclerc, que ficou em segundo, e do britânico Lewis Hamilton, terceiro.
"Não temos o ritmo deles [Mercedes], mas estamos gradualmente diminuindo a diferença", disse Hamilton sobre o desempenho dos carros da escuderia italiana.
Silverstone, com suas longas retas e curvas rápidas, é o "circuito favorito" do heptacampeão britânico, que já venceu lá nove vezes.
Outro piloto da casa, George Russell (Mercedes), vencedor no último fim de semana na Áustria e segundo na classificação geral, 43 pontos atrás de Antonelli, largará em quarto na corrida de domingo.
Russel e Antonelli somam sete vitórias nos oito GPs disputados até agora na temporada: cinco para o italiano (China, Japão, Canadá, Miami, Mônaco) e duas para o britânico (Austrália, Áustria). Por sua vez, Hamilton venceu na Catalunha.
Entre os pilotos da Red Bull, o francês Isack Hadjar foi o quinto colocado na classificação e teve um desempenho melhor do que seu ilustre companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial, que vai largar em sétimo.
Verstappen está tendo muitas dificuldades com seu carro e com a adaptação ao novo regulamento dos motores híbridos.
A sexta posição ficou com o britânico Lando Norris, atual campeão mundial, enquanto seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, terminou em oitavo.
As Racing Bulls do britânico Arvid Lindblad e do neozelandês Liam Lawson completaram o Top 10 da sessão, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) novamente não avançou ao Q3 e ficou com a 11ª colocação.
--- Grid de largada do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1:
1ª fila:
Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
2ª fila:
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
George Russell (GBR/Mercedes)
3ª fila:
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
4ª fila:
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
5ª fila:
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
6ª fila:
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
7ª fila:
Nico Hülkenberg (ALE/Audi)
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
8ª fila:
Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
9ª fila:
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
10ª fila:
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
11ª fila:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
* AFP