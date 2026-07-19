Kilian Mbappé, com 10 gols, termina como artilheiro da Copa de 2026

O atacante francês Kylian Mbappé terminou como artilheiro da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, com 10 gols.
O torneio foi encerrado neste domingo (19), com a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação, na final disputada em East Rutherford, Nova Jersey.
- Tabela de artilheiros:
10 gols: Kylian Mbappé (França)
8 gols: Lionel Messi (Argentina)
7 gols: Erling Haaland (Noruega), Jude Bellingham (Inglaterra)
6 gols: Ousmane Dembélé (França), Harry Kane (Inglaterra)
5 goes: Mikel Oyarzabal (Espanha)
4 gols: Julián Quiñones (México), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)
3 gols: Balogun (Estados Unidos), Barcola (França), Brobbey (Países Baixos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Baixos), Havertz (Alemanha), Raúl Jiménez (México), Just (Nova Zelândia), Romelu Lukaku (Bélgica), Manzambi (Suíça), Lautaro Martínez (Argentina), Saibari (Marrocos), Bukayo Saka (Inglaterra), Undav (Alemanha), Wissa (RD Congo), De Ketelaere (Bélgica)
2 gols: Maxi Araújo (Uruguai), Arnautovic (Áustria), Ashour (Egito), Ayari (Suécia), Diallo (Costa do Marfim), Diarra (Senegal), Elanga (Suécia), Embolo (Suíça), Enzo Fernández (Argentina), Gueye (Senegal), Kamada (Japão), Larin (Canadá), Mahmic (Bósnia), Mahrez (Argélia), Mikel Merino (Espanha), Daniel Muñoz (Colômbia), Ndoye (Suíça), Ounahi (Marrocos), Pepe (Costa do Marfim), Pedro Porro (Espanha), Rahimi (Marrocos), Rezaian (Irã), Summerville (Países Baixos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japão), Rubén Vargas (Suíça), Ziko (Egito).
1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordânia), Alajbegovic (Bósnia), Alamri (Arábia Saudita), Ali Olwan (Jordânia), Julián Álvarez (Argentina), Angulo (Equador), Jhon Arias (Colômbia), Ayhan (Turquia), Baena (Espanha), Baturina (Croácia), Belghali (Argélia), Benbouali (Argélia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemanha), Budimir (Croácia), Cabral (Cabo Verde), Campaz (Colômbia), Canobbio (Uruguai), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Cipenga (RD Congo), Comenencia (Curaçao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Luis Díaz (Colômbia), Diop (Marrocos), Doué (França), Duarte (Cabo Verde), Enciso (Paraguai), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbequistão), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguai), João Neves (Portugal), Anthony Gordon (Inglaterra), Gouiri (Argélia), Güler (Turquia), Gyökeres (Suécia), Hakimi (Marrocos), Hassan (Egito), Hussein (Iraque), Hwang (Coreia do Sul), Ibrahim (Egito), Irankunda (Austrália), Isak (Suécia), Isidor (Haiti), Ito (Japão), Kalajdzic (Áustria), Kessie (Costa do Marfim), Krejci (República Tcheca), Ezri Konsa (Inglaterra), Rafael Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Gana), Lukic (Bósnia), Mac Allister (Argentina), Maeda (Japão), Marfo Yirenkyi (Gana), Martinelli (Brasil), Lisandro Martínez (Argentina), Maseko (África do Sul), Mastouri (Tunísia), Mauricio (Paraguai), Mayele (RD Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escócia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Austrália), Mohebi (Irã), Mokoena (África do Sul), Musa (Croácia), Musiala (Alemanha), Nakamura (Japão), Ndiaye (Senegal), Neymar (Brasil), Nmecha (Alemanha), Nusa (Noruega), Oh (Coreia do Sul), Ostigard (Noruega), Pedersen (Noruega), Perisic (Croácia), Pina (Cabo Verde), Gonzalo Plata (Equador), Ramos (Portugal), Rashford (Inglaterra), Rekik (Tunísia), Gio Reyna (Estados Unidos), Declan Rice (Inglaterra), Cuti Romero (Argentina), Luis Romo (México), Saber (Egito), Sabitzer (Áustria), Sadílek (República Tcheca), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egito), Saliba (Canadá), Sané (Alemanha), Sano (Japão), Schjelderup (Noruega), Schlotterbeck (Alemanha), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbequistão), Sucic (Croácia), Surman (Nova Zelândia), Svanberg (Suécia), Tamari (Jordânia), Tillman (Estados Unidos), Ferrán Torres (Espanha), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Baixos), Van Hecke (Países Baixos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croácia), Xhaka (Suíça), Lamine Yamal (Espanha), Yassine (Marrocos), Yilmaz (Turquia), Fabián Ruiz (Espanha)
* AFP