Kevin Keegan, lenda do futebol inglês e do Liverpool, morre aos 75 anos

O lendário ex-jogador e técnico inglês Kevin Keegan - duas vezes vencedor da Bola de Ouro, em 1978 e 1979 - morreu de câncer aos 75 anos, anunciou sua família nesta segunda-feira (20).

Ele havia sido diagnosticado com câncer em estágio avançado (estágio quatro) e passou por um tratamento em janeiro.

"É com imensa tristeza que anunciamos o falecimento de Kevin Keegan, aos 75 anos", afirmou a família do ex-jogador em um comunicado.

Filho de um mineiro e apelidado de 'Mighty Mouse' (em referência ao 'Super Mouse', personagem de desenho animado), ele nasceu na pequena cidade de Armthorpe, em Yorkshire, em 1951, e foi considerado um dos melhores atacantes de sua geração.

Keegan conquistou a Copa dos Campeões da Europa com o Liverpool em 1977, além de três títulos do Campeonato Inglês. Ele também defendeu a seleção da Inglaterra 63 vezes entre 1972 e 1982.

"Seu espírito indomável e sua contribuição notável ficarão para sempre gravados em nossa história, e seu legado perdurará", publicou o Liverpool na rede social X.

Neste mês de julho, o Liverpool divulgou a lista dos 100 maiores jogadores de sua história, e Keegan ocupou a 14ª posição.

Seu título continental com os 'Reds', conquistado na competição então conhecida como Copa dos Campeões da Europa (atual Liga dos Campeões), serviu como uma despedida de ouro do clube antes de ele se transferir para o Hamburgo, em 1977, aos 26 anos.

- Ídolo também no Hamburgo e no Newcastle -

Foi na Alemanha que suas atuações lhe renderam a Bola de Ouro em 1978 e 1979, além de garantir o título da Bundesliga que encerrou um jejum de 19 anos do Hamburgo.

"Descanse em paz, Super Mouse", disse o Hamburgo, prestando homenagem a um homem que consideram "um ícone do futebol inglês".

Ele também chegou perto da glória europeia, mas o clube alemão perdeu a final da Copa dos Campeões da Europa de 1980 para o Nottingham Forest.

Após sua passagem pela Alemanha, ele retornou à Inglaterra, passando dois anos no Southampton e outros dois no Newcastle, onde encerrou a carreira.

"Estamos devastados com a notícia do falecimento de Kevin Keegan, uma das figuras mais icônicas, influentes e profundamente amadas da história do nosso clube", publicou o Newcastle no X, reconhecendo a qualidade de "nível mundial" que ele trouxe como jogador e sua capacidade de "eletrizar a cidade" como técnico.

Como técnico, ele conduziu o Newcastle ao acesso à Premier League em 1993 e consolidou os 'Magpies' como um time de elite, chegando inclusive a conquistar o vice-campeonato em 1996.

- Breve etapa como treinador -

Ele também treinou o Fulham antes de assumir a seleção da Inglaterra, que comandou em 1999 e 2000.

Após essa breve passagem, treinou o Manchester City por quatro anos e encerrou sua carreira como técnico com uma última e malsucedida passagem pelo Newcastle em 2008.

"Kevin, duas vezes vencedor da Bola de Ouro, era muito mais do que um marido, pai e avô muito amado", afirmou a família, agradecendo também à equipe médica pelo apoio.

O príncipe William, presidente honorário da Associação de Futebol da Inglaterra (FA), disse estar "profundamente entristecido" com a perda de Keegan.

"Um jogador e técnico verdadeiramente extraordinário, que inspirou gerações com seu talento, sua paixão e seu amor pelo esporte", observou o herdeiro do trono.