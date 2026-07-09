Karolína Muchová é a primeira finalista de Wimbledon

A tcheca Karolína Muchová, 29 anos, é a primeira finalista do torneio feminino de Wimbledon. Número 9 do mundo, ela derrotou a estadunidense Coco Gauff, sétima, por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 1/6 e 7/6 (12-10), após duas horas e 35 minutos de jogo disputado nesta quinta-feira (9).
Finalista em Roland Garros em 2023, Muchová jamais havia passado da primeira rodada no Grand Slam britânico. Em suas participações anteriores, ela caiu três vezes no qualifying e quatro na estreia.
Nesta temporada, a dona de três títulos no circuito chegou a Londres embalada pela vitória no WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha), também jogado na grama, e faz uma brilhante campanha com apenas dois sets perdidos em seis jogos.
A semifinal
O jogo desta quinta teve três momentos distintos. No set inicial, Muchová dominou e fez 6 a 2. Gauff se recuperou no segundo e anotou um 6 a 1, forçando o desempate.
A terceira parcial foi extremamente equilibrada e sem quebras de saque, o que levou a definição para um super tie-break, onde Gauff teve um match point em 9-8, mas não conseguiu fechar.
Muchová chegou a ter 10-9, mas também não conseguiu definir o jogo, após a estadunidense acertar uma direita vencedora.
O segundo match point veio em 11-10 e um erro de Gauff garantiu a vitória da tcheca e vaga na final.
A decisão
A final está marcada para sábado (11) e Karolína Muchová vai enfrentar a vencedora da partida entre sua compatriota Linda Nosková, que foi sua parceira de duplas nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, quando elas terminaram em quarto lugar, e a ucraniana Marta Kostyuk.