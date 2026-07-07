Kane pede calma à Inglaterra após vitória heroica sobre o México

Após a vitória heroica sobre o México, que garantiu a classificação da Inglaterra para as quartas de final da Copa do Mundo, Harry Kane pediu "calma" aos seus companheiros, para que se recuperem do desgaste físico e emocional.

Jogando com dez homens desde o início do segundo tempo, os 'Three Lions' derrotaram os coanfitriões por 3 a 2 no último domingo, graças a uma atuação defensiva memorável no Estádio Azteca.

"Estamos na próxima fase. Noite incrível, agradecemos o apoio. Sei que tínhamos muitos torcedores no estádio e muito mais assistindo de casa, ficando acordados até tarde", disse Kane, capitão da Inglaterra, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

De volta à concentração em Kansas City, os ingleses aproveitam os dias de descanso antes enfrentarem a Noruega de Erling Haaland no próximo sábado, em Miami, valendo vaga na semifinal do Mundial.

"A conexão entre todos está ainda mais forte agora e sentimos isso mais do que nunca. Agora é hora de recuperar, acalmar, ter alguns dias para relaxar e depois, obviamente, preparar para um jogo importantíssimo de quartas de final".

Kane disse que a experiência no Azteca e a forma como a Inglaterra conseguiu a vitória fizeram daquele jogo um dos melhores de sua carreira pela seleção inglesa.

"Entrar em campo naquele jogo foi algo muito especial, a atmosfera, o estádio... todos estavam muito animados para estar lá e jogar aquela partida icônica", afirmou.

"Superar as adversidades e lutar como lutamos, levando nossos corpos ao limite e vendo os companheiros cobrirem cada centímetro do campo foi simplesmente incrível".

"É um dos meus jogos favoritos com a camisa da Inglaterra, sem dúvida", destacou.

O atacante do Bayern de Munique, de 32 anos, terá um duelo pessoal com Haaland no sábado, com quem disputa a artilharia da Copa do Mundo.

Kane tem seis gols no torneio, um a menos que Kylian Mbappé, Messi e o camisa 9 norueguês.