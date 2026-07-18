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Em Campinas

Kadu Sousa brilha, Goiás vence e acentua crise na Ponte Preta 

Com a derrota, Ponte chega a 12 jogos sem vencer na Série B, somando apenas um empate no período.

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Estadão Conteúdo

Zero Hora

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