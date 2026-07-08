Juvenis brasileiros garantem vagas nas quartas de final de duplas em Wimbledon

O tênis juvenil brasileiro ainda pode conquistar em Wimbledon dois troféus. Mesmo com as eliminações de todos seus tenistas nas chaves de simples masculina e feminina, o País ainda tem três atletas nas quartas de final de duplas.
Entre os meninos, o goiano Guto Miguel e o esloveno Žiga Šeško confirmaram a condição de cabeças de chave número 1 e se classificaram com uma vitória sobre o tailandês Kunanan Pantaratorn e o indiano Arnav Vijay Paparkar por 2 a 1, parciais de 3/6, 7/5 e 18-16 no match tie-break, após uma hora e 31 minutos de jogo.
Nas quartas, eles vão encarar a partida entre o letão Rihards Neimanis e o romeno Matei Todoran e a parceria do estadunidense Jack Secord, que eliminou o brasileiro na chave de simples, e o cazaque Damir Zhalgasbay.
Já o brasiliense Pedro Chabalgoity e o israelense Dan Brand foram eliminados pelos estadunidenses Michael Antonius e Andrew Johnson, cabeças de chave 2, que marcaram 7/6 (7-4) e 6/2.
Meninas favoritas
Victoria Barros e Naná Silva são as principais favoritas na chave de duplas femininas. Nesta quarta, com parciais de 6/4, 1/6 e 10-4, elas derrotaram a romena Maria Valentina Pop e a estadunidense Anita Tu e avançaram para as quartas de final.
A potiguar e a paulista enfrentarão, na próxima fase, quem passar do confronto entre a dupla da italiana Ilary Pistola e da romena Giulia Safina Popa e parceria da estadunidense Thea Frodin e da indiana Maaya Rajeshwaran.