Esportes

Zebra

Junior Barranquilla é eliminado nos pênaltis pela própria equipe filial na Copa da Colômbia

Barranquilla FC foi criado com a intenção de revelar jogadores para formar o time principal do Junior

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Estadão Conteúdo

Felipe Alencar

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