Juliana Campos conquista nono título no salto com vara no Troféu Brasil

Juliana reinou absoluta na prova. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

Principal nome do salto com vara feminino brasileiro desde a aposentadoria de Fabiana Murer, Juliana Campos conquistou seu nono título do Trofeu Brasil nesta quinta-feira (23).

A atleta do Praia Clube (MG) fez 4m66cm, sua melhor marca na temporada ao ar livre, e garantiu a medalha de ouro.

— Eu estou muito feliz. Já era campeã com 4m45cm, mas decidi ser ousada e subi direto para 4m66cm enquanto ainda estava me sentindo bem fisicamente. Como quero chegar na casa dos 4m80cm, resolvi testar o meu recorde pessoal — disse Juliana, após vencer e ainda queimar três tentativas em 4m81cm.

O segundo lugar ficou com Beatriz Chagas (Pinheiros-SP), com 4m25cm, e Ayla Sakamoto (Instituto Foz-PR) garantiu o bronze, com 4m15cm.

Duda Oliveira é campeã do salto em altura

Duda comemora título. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

Em outra final desta quinta, Duda de Oliveira, da Associação Desportiva Barra Bonita (SP), venceu a prova do salto em altura feminino, com 1m85cm.

— Estou sem acreditar até agora. É tanta felicidade que não caiu a ficha ainda. Vim para essa competição com uma mentalidade forte de que poderia subir ao pódio e conquistar uma medalha. Sei que estava preparada para saltar alturas ainda maiores. A gente vem fazendo um trabalho muito bom. Desde o ano passado, desde a quebra do recorde (brasileiro sub-20), conseguimos manter marcas muito boas e uma grande constância. A expectativa agora é seguir evoluindo e subir cada vez mais — comentou Duda.