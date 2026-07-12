Esportes

Fora de combate

Júlia Kudiess sofre grave lesão no joelho, desfalca Brasil nas finais da VNL e para por oito meses

É a terceira grave lesão de joelho da central, de apenas 23 anos

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Estadão Conteúdo

Zero Hora

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