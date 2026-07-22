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José Roberto Guimarães fala sobre vitória do Brasil contra o Japão: "Jogo difícil, tenso e  nervoso"

Brasil  enfrentará a Itália na semifinal da Liga das Nações 

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