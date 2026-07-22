José Roberto Guimarães fala sobre vitória do Brasil contra o Japão: "Jogo difícil, tenso e  nervoso"

Brasileiras comemoram vaga na semifinal. Volleyba World / Divulgação

A classificação para as semifinais da Liga das Nações teve grande comemoração por parte das jogadoras da seleção brasileira feminina de vôlei e gerou muita satisfação no técnico José Roberto Guimarães.

— Foi excepcional a gente ter conseguido essa classificação para as semifinais da Liga das Nações. Um jogo sempre difícil contra o Japão, tenso, nervoso. Nós não esperávamos outra coisa que não fosse um jogo dessa maneira — disse o treinador.

Zé Roberto ressaltou a paciência que a equipe teve para superar o ótimo sistema defensivo do Japão.

— Um jogo onde tem que bater (atacar) várias vezes, a bola vai voltar. Eles também trabalham muito, estão atacando muito bem, especialmente do fundo (de quadra). Acho que o nosso saque nos ajudou. No primeiro set cometemos quatro erros e tomamos dois aces. Mas a partir do segundo set, o time esteve melhor equilibrado e de entendimento do que tínhamos que fazer e diminuímos o número de erros.

A ponteira Ana Cristina voltou a ser destaque. Diante das japonesas, ela marcou 25 pontos de ataque, três de bloqueio e dois de saque.

— Uma excepcional partida da Ana Cristina. Jogou muito bem em todos os fundamentos e é o que a gente precisa. Júlia (Bergmann) também (fez grande jogo). As ponteiras foram mais acionadas e resolveram o jogo, principalmente nos momentos de dificuldade — avaliou sem esquecer das demais jogadoras.

— Lógico que (as ponteiras) contaram com a ajuda da Rosamaria, da Luzia que entrou bem. A Diana fez um bom papel no centro (meio de rede), tocando em algumas bolas e deixando as centrais jogarem. E a Marcelle. Quem veio do banco entrou bem. Foi uma vitória do time, da equipe — afirmou o bicampeão olímpico com a seleção feminina em 2008 e 2012, prata em Tóquio em 2021 e bronze em Paris 2024.