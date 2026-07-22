Joia do Palmeiras aparece em seleção de promessas para a Copa do Mundo 2030

Eduardo Conceição, do Palmeiras de 16 anos, foi o único brasileiro a aparecer em uma lista de promessas para a Copa do Mundo 2030 publicada pelo site norte-americano The Athletic. O atacante, que treina com o grupo de apoio aos profissionais do time alviverde e já chegou a ser relacionado em jogo do Brasileirão, é tratado como uma joia das categorias de base do time alviverde.

A lista de promessas foi elaborada pela plataforma "Eyeball", especializada em categorias de base do mundo todo, que montou uma escalação com 11 jogadores.

O time é formado pelos seguintes jogadores: Valentin Reigia (Argentina); Vamboue Doumbia (Costa do Marfim), Mor Talla Ndiaye (Senegal), Elie Mbavu (Bélgica) e Leon Jakirovic (Croácia); Abdellah Ouzane (Marrocos), Alexander Andersson (Suécia) e Ebrima Tunkara (Espanha); Jose Escorcia (Colômbia), Eduardo Conceição (Brasil) e Samba Konate (França).

Conceição se destacou pelo sub-17 do Palmeiras, despertou o olhar do técnico Abel Ferreira e já foi comparado a Endrick e Estêvão, maiores revelações palmeirenses nos últimos anos. O jogador esteve na Copinha deste ano e foi convocado pela seleção brasileira da categoria e participou do Sul-Americano neste ano, quando o País foi eliminado pela Colômbia nas semifinais.