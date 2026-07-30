John Stones se transfere para Inter de Milão após dez temporadas no City

O zagueiro inglês John Stones assinou um contrato de dois anos com a Inter de Milão nesta quinta-feira (30), após uma década no Manchester City, clube pelo qual conquistou 20 títulos, anunciou a equipe 'rossonera', atual campeã italiana.

O jogador de 32 anos, que soma 93 convocações pela seleção inglesa, estava livre no mercado desde o dia 1º de julho. Ele reforça uma defesa que já conta com os italianos Alessandro Bastoni e Federico Dimarco.

Com passagens anteriores por Barnsley e Everton, Stones se juntou ao Manchester City no verão de 2016, mesma época da chegada de Pep Guardiola, de quem foi a segunda contratação.

Ele disputou 295 partidas pelo clube, embora suas quatro últimas temporadas tenham sido prejudicadas por diversas lesões, fazendo com que perdesse destaque na equipe.