Jogo de Zverev pelas oitavas de Wimbledon é interrompido por toque de recolher

O último jogo das oitavas de final masculina de Wimbledon, entre o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev, e o tcheco Jiří Lehečka (14º) foi interrompido na noite desta segunda-feira (6) devido ao toque de recolher em vigor no torneio londrino.
Zverev, campeão de Roland Garros há um mês, vencia por 2 sets a 0 (6/4 e 7/5) e empatava a terceira parcial em 3 a 3 quando o juiz de cadeira mandou ambos os tenistas aos vestiários.
De acordo com o toque de recolher específico de Wimbledon, as partidas não podem terminar depois das 23h no horário local, a menos que restem apenas alguns pontos a serem disputados.
Como a probabilidade de Zverev vencer o terceiro set e se classificar para as quartas de final antes do horário era muito pequena, o árbitro decidiu suspender a partida, que será retomada na terça-feira.
O alemão de 29 anos está a alguns games de avançar pela primeira vez às quartas de final de Wimbledon, depois de cair três vezes nas oitavas: em 2017, 2021 e 2024.
O vencedor da partida vai enfrentar o estadunidense Taylor Fritz (7º), que mais cedo eliminou o cazaque Alexander Bublik (11º) por 3 a 0, com parciais de 7/6 (7-1), 6/4 e 6/4.
Cobolli vence mais uma e vai enfrentar convidado britânico
O italiano Flavio Cobolli passou às quartas de final ao superar o australiano Alex de Minaur em sets diretos, parciais de 7/5, 7/6 (7-4) e 6/3. Após a partida, ele comemorou imitiando o atacante português Cristiano Ronaldo.
Na rodada anterior, o 10º do cabeça de chave havia imitado o brasileiro Matheus Cunha, surfando na quadra.
O próximo adversário de Cobolli será o convidado local Arthur Fery, que superou uma batalha de cinco sets contra o búlgaro Grigor Dimitrov, vencendo com parciais de 7/5, 3/6, 4/6, 6/4 e 7/6 (10-7).
Esta foi a primeira partida de oitavas em Wimbledon, que envolveu dois jogadores convidados pela organização. Atual 114º do mundo, Fery se tornou o tenista de colocação mais baixa na ATP a chegar nas quartas de Wimbledon desde o australiano Nick Kyrgios (144º), em 2011.
Quartas definidas no feminino
A chave feminina teve a definição de suas duas últimas partidas de quartas de final.
Jasmine Paolini fez valer a maior experiência diante da filipina Alexandra Eala. A italiana venceu pro 2 a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/3, após duas horas e 23 minutos.
Vice-campeã de Wimbledon em 2024, a italiana chega às quartas pela terceira vez em Grand Slam.
Nas quartas, ela vai encarar a ucraniana Marta Kostyuk, que eliminou a estadunidense Ashlyn Krueger, com duplo 6/4.
Quem se classificou pela primeira vez para a fase de quartas de final em Wimbledon, foi a tcheca Linda Nosková, que passou pela estadunidense Madison Keys com autoridade, parciais de 6/4 e 7/6 (7-2).
Sua próxima adversária será a belga Elise Mertens, que despachou outra tcheca, Marie Bouzková por duplo 6/4, e também vai jogar as quartas de final em Wimbledon pela primeira vez na carreira.
* AFP